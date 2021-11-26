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Twelve Minutes Aralıkta PlayStation ve Switch İçin Çıkış Yapacak

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Twelve Minutes Aralıkta PlayStation ve Switch İçin Çıkış Yapacak

Twelve Minutes önümüzdeki Aralık ayında PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Özellikle oyuncu kadrosuyla dikkat çeken interaktif bulmaca oyunu Twelve Minutes önümüzdeki Aralık ayında Playstation 4, Playstation 5 ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Geliştiriciliğini Luis Antonio'nun yayıncılığını ise Annapurna Interactive'in üstlendiği Twelve Minutes ilk olarak 2021 Ağustos'ta çıkış yapmış ve gerek basından gerekse de oyunculardan olumlu tepkiler almıştı. Bilgisayarlar ve Xbox konsollar için yayınlanan oyun ayrıca çıkış yaptığı gün doğrudan Game Pass'e de gelmişti. Aradan geçen 4 ayın ardından Twelve Minutes bu defa da PlayStation ve Switch için çıkış yapmaya hazırlanıyor. Oyunun konsollara geliş tarihi ise 7 Aralık.

Bu geliş haberi kimi oyuncuları sevindirse de kimi oyuncuları da şaşırttı. Çünkü daha önce oyuna dair yapılan reklamlar bu oyunun bir Xbox oyunu olacağı yönündeydi. Ayrıca oyunun ilk günden Game Pass'e gelmesi de birçok oyuncunun böyle düşünmesini sağlamıştı. İşte bu yaşananlardan sonra Twelve Minutes'in diğer konsollara da gelmesi bazı oyuncularda şaşkınlığa sebep oldu.

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Durum böyle de olsa artık bu tür olaylar etkisini giderek yitirecek gibi görünüyor. PlayStation'ın en önemli markalarından olan God of War ve Uncharted gibi isimlerin de bilgisayara gelmesiyle özel oyun kavramı yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Önümüzdeki günlerde hangi PlayStation markalarının bilgisayara geleceği konusunda oyuncular bir hayli heyecanlı. Umarız Bloodborne ve Last of US gibi oyunları da en kısa sürede bilgisayarlarda oynama şansı buluruz.

James McAvoy, Daisy Ridley ve Willem Dafoe gibi ünlü isimlerin rol aldığı Twelve Minutes'te hapsolduğumuz bir zaman döngüsünden kurtulmaya çalışıyoruz. James McAvoy'un seslendirdiği ana karakterimiz ve karakterin eşiyle, evimize gelen yabancıdan korunmaya ve kurtulmaya çalışıyoruz. Oyunda ana karakterin eşini Daisy Ridley, yabancıyı ise Willem Dafoe seslendiriyor. Oyun ayrıca bu yılın En İyi Bağımsız Oyunu'na da aday gösterildi.

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