TVHB: "Zoonotik salgınlar öncesinde alınması gereken tüm koruyucu önlemler de Veteriner Hekimlerin...

02.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:32

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını gibi zoonotik salgınlar öncesinde alınması gereken tüm koruyucu önlemler de Veteriner Hekimlerin kontrolü altında olmalıdır" dedi.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 2020 Dünya Yaban Hayatı Gününün dünyadaki biyo-çeşitliliğin kilit unsurları olan tüm yabani hayvanlar ve bitkileri kapsayarak yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının sürdürülebilirliği, temasıyla kutlanacağını aktaran Eroğlu, "Yeryüzü, sayılamayacak kadar çok sayıdaki bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu zengin çeşitlilik ve sayısız element arasında milyonlarca yıldır devam eden etkileşim, gezegenimizi insanların da arasında olduğu tüm canlılar için yaşanabilir kılmıştır. Tarihsel olarak bizler ihtiyaçlarımızı karşılamak için biyosferdeki tüm elementler arasında sürekli devam eden etkileşim ve bağlantılara bağımlıyız: soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecek, kullandığımız enerji ve her konuda ihtiyaç duyduğumuz tüm materyaller, ancak insanların, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına uymayan davranışları, yaban hayatı ekosistemini ve habitatlarını oluşturan türlerin ve doğal kaynakların aşırı kullanımı dünyadaki biyo-çeşitliliği tehlikeye atmaktadır. Önümüzdeki yıllarda tüm canlıların nerdeyse dörtte birinin neslinin tükenme riski vardır. Bu canlıların yeryüzünden yok olması, birçok diğer türün de yok olmasını hızlandıracak ve aynı zamanda bizleri de tehlikeye atacaktır" dedi.



2020 Dünya Yaban Hayatı Gününde yabani bitkilerin ve hayvanların çok çeşitli ve harika formlarıyla, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası olarak dünyadaki özel yerinin kutlanması, yaban hayatının, en yakınındaki topluluklar başta olmak üzere tüm insanlara sağladığı sayısız faydalar hakkında farkındalık arttırmaya yönelik çalışılmalar yapılmasının gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Kamu otoritesinin, sivil toplumun, özel sektörün ve bireylerin yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla aktiviteler yapması, fikirlerini beyan etmesi ve tehditlere karşı ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir. En son Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını gibi zoonotik salgınlar öncesinde alınması gereken tüm koruyucu önlemler de Veteriner Hekimlerin kontrolü altında olmalıdır. Çin yetkililerinin 'Veteriner Teşkilatımızı ve önlemlerimizi gözden geçirmeliyiz' şeklindeki açıklamaları da bu konuda tüm yetkililerin dikkate alması gereken bir mesajdır. Biyo çeşitliliğimizin en önemli parçası olan yaban hayvanlarımızın korunmasının hem tür koruma ile dünyanın geleceğine katkısı olduğu, hem de günümüzde yaban hayatındaki hayvanların sağlıklı kılınması ile insan nüfusunun da korunduğu unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak; yaban hayatı ticaretinin yasaklanmasından yana olduklarını kaydeden Eroğlu, "Bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinci ile hareket etmelerini bekliyoruz. Doğayı adeta bir işgal yaklaşımı ile tahrip etmenin, yaban hayatına zarar vermenin ağır müeyyidelerinin olması gerektiğine inanıyoruz. Geleceğe yaşanır bir dünya bırakmak ancak doğadan yana, doğru uygulamalar ile mümkün olacaktır. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nün yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarının sürdürebilirliğine vesile olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA