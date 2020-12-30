TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:22
TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, AA'nın

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Değer, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Amru Salahuddien'in "Libya'da Barış Fırtınası Operasyonu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Değer, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafına oy verdi.

Değer, yılın koronavirüsün gölgesinde geçtiğini, bu sebeple salgın temalı fotoğrafların öne çıktığını belirtti.

Salgın teması dışındaki birçok fotoğrafın duygusunun ülkeden ülkeye farklılık gösterebildiğine değinen Değer, yaşam kategorisindeki tercihine ilişkin, "Camide safların ne kadar sıkı olduğunu bildiğim için bu fotoğraf bana çarpıcı geldi, bir Amerikalıya öyle gelmeyebilir." dedi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını hem belge olarak nem de sanatsal açıdan kıymetli bulduğunu dile getiren Değer, "Bu gördüğümüz fotoğraflar iki anlamda da iyiler. Sadece olay değil, olayın içindeki sanatsal duyguyu da vermişler. Arkadaşlar çok başarılı, tebrik ediyorum. AA'nın bunu büyüterek devam ettirmesini diliyorum. Çünkü fotoğraf artık videoya yenildi gibi geliyor ama bana göre yenilmedi. İşim gereği ben burada gördüğüm fotoğrafların hepsinin videosunu biliyorum ama videolar aynı çarpıcılıkta değil. Dolayısıyla araya bir göz giriyor, o göz de çok başarılı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Öznur Çalık Seyit Torun Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Eser Yenenler Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Sakarya Cumhurbaşkanı Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:22:59. #1.15#
title