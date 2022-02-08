TV Yayın Akışı: 8 Şubat Salı bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 8 Şubat Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Şubat SalıShow TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

8 ŞUBAT SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

Gelin Evi Fiskos 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Destan 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

Gelinim Mutfakta 13:00

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Yaşamak Güzel Şey 20:00

Yaşamak Güzel Şey 22:15

FOX TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Evlilik Hakkında Her Şey 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Galaksinin Koruyucuları 2 20:00

Galaksinin Koruyucuları 2 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

Survivor All Star 2022 11:15

Survivor Panorama 13:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2022 SALI)

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Masumlar Apartmanı 20:00

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