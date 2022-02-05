TV Yayın Akışı: 5 Şubat Cumartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Şubat Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

5 ŞUBAT CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Bir Şansım Olsa 13:00

Üç Kuruş 14:30

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

Warcraft: İki Dünyanın Karşılaşması 23:45

ATV YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Yalnız Kurt 13:00

Yalnız Kurt 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Kardeşlerim 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Arda'nın Mutfağı 13:00

Yargı 14:00

Sadakatsiz 16:15

Kanal D Ana Haber 19:00

Şarkılar Bizi Söyler 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Yasak Elma 16:00

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00

Orta Direk Şaban 20:00

Maske Kimsin Sen? 21:45

STAR TV YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Boşver Arkadaş 13:45

Söz 15:30

Star Haber 18:45

Patron Mutlu Son İstiyor 20:00

Patron Mutlu Son İstiyor 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Bir Yemek Olsam 10:00

Kırmızı Oda 10:45

Dargın Kuzenler 15:00

Survivor All Star 2022 17:30

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ )

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13:05

Masumlar Apartmanı 16:15

Ana Haber 19:00

Gönül Dağı 20:00

Haberler.com - Gündem