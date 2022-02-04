TV Yayın Akışı: 4 Şubat Cuma bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Şubat Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)

Gelin Evi 12:15

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

18:45 Aziz 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Yalnız Kurt 20:00

Yalnız Kurt 23:15

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)

Gelinim Mutfakta 13:00

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Arka Sokaklar 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Aşk Mantık İntikam 20:00

Orta Sayfa 23:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)

Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45

Gerçeğin Peşinde 13:00

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Kaderimin Oyunu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)

8'de Sağlık 07:15

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Kırmızı Oda 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Kırmızı Oda 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT 2022 CUMA)