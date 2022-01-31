TV Yayın Akışı! 31 Ocak Pazartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
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31 Ocak 2022 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 31 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 31 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 31 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 31 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Aşk Masalı (Yerli Sinema)
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:15 Asi
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 Kanunsuz Topraklar
- 05:00 Kadın
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Vizontele Tuba (Yerli Sinema)
- 22:30 Vizontele Tuba (Yerli Sinema)
- 00:30 Kaderimin Oyunu
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:10 Gönül Dağı
- 02:50 Şefin Özel Konuğu
- 03:40 Seksenler
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 Aziz
- 02:30 Lila ve Eve (Yabancı Sinema)
- 04:45 Lila ve Eve