TV Yayın Akışı! 31 Ocak Pazartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 31 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 31 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 31 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Aşk Masalı (Yerli Sinema)

02:00 Gelinim Mutfakta

04:15 Asi

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 Kanunsuz Topraklar

05:00 Kadın

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Kardeşlerim

03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Vizontele Tuba (Yerli Sinema)

22:30 Vizontele Tuba (Yerli Sinema)

00:30 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:10 Gönül Dağı

02:50 Şefin Özel Konuğu

03:40 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Aziz

02:30 Lila ve Eve (Yabancı Sinema)

04:45 Lila ve Eve

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