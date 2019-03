Sunucu, Ezan Protestosuna Canlı Yayında Ezan Okuyarak Tepki Gösterdi

Kocaeli'de yayın yapan yerel bir TV'nin sunucusu Abdullah Yıldırım, Kadınlar Gününde Taksim Meydanında ezan sesini bastırmaya çalışan protestoculara tepki göstermek için canlı yayına ezan okuyarak başladı.

Kocaeli'de yayın yapan 41 TV adlı kanalda program yapan Abdullah Yıldırım adlı sunucu ilginç bir protestoya imza attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim Meydanında ezanın protesto ile susturulmaya çalışıldığı iddia edilen görüntülere tepki gösteren Yıldırım, sabah saatlerinde başlayan canlı yayınına ezan okuyarak çıktı.

"İNSANIN AĞRINA GİDİYOR, İÇİNİ SIZLATIYOR"

Okuduğu ezan sonrasında tepkisini dile getiren Abdullah Yıldırım, "Haftanın ilk gününe ezanla başladık. Her zaman bize, bu günü bahşeden Allah'a şükrederek başlıyoruz. Her insanın her Müslüman'ın değeri vardır. Bayrak gibi, vatan gibi, ezan gibi. Maalesef bu ülkede, insanları daha doğrusu Müslümanları, namaza davet olan, namaz vaktinin geldiğini ifade eden ezan, bu ülkenin tam göbeği denilen yerde protesto edildi. İnsanın ağrına gidiyor. İçini sızlatıyor. Ezan için, bayrak için canını verenler acaba şimdi dirilmiş olsalar, o ezanı protesto edenlerin suratlarına tükürür müydü? Az bile yapardı arkadaşlar" dedi.

"BİZ NEREYE GELDİK, NE HALE GELDİK?"

Taksim'de 8 Mart günü yaşananlara tepki gösteren Yıldırım, "Biz nereye geldik, ne hale geldik, bize ne oluyor? Yine Balıkesir Akçay'da bir açılışta ezan okunurken konuşma yapılıyor. Oradaki insanlar, hocaya söylemedik laf bırakmıyorlar. Ezanlar ağdalı okunmaz, makamlı okunur. Yarın sen öldüğünde senin için de ezan okunacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA