Tv 8 frekans bilgileri! Tv 8 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Tv 8 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Tv 8'nin frekans bilgileri nedir? Tv 8 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Tv 8 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Tv 8 frekansı kaçtır? Tv 8 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TV 8 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12356 MHz

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 7100 Ksym/s

FEC : 2/3

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Tv 8 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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