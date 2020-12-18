Tv 8 frekans bilgileri! Tv 8 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Tv 8 canlı izleme linki!
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Tv 8'nin frekans bilgileri nedir? Tv 8 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Tv 8 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Tv 8 frekansı kaçtır? Tv 8 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TV 8 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12356 MHz
Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı : 7100 Ksym/s
FEC : 2/3
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