Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı

Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay'ı işbirliği ile Tuzla'dan Afrin'in Cinderesi bölgesinde yaşayan mülteciler için bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dolu tır dualarla uğurlandı.

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay'ı işbirliği ile Tuzla'dan Afrin'in Cinderesi bölgesinde yaşayan mülteciler için bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dolu tır dualarla uğurlandı.

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay'ı işbirliği ile 170'inci yardım tırı Afrin'in Cinderesi bölgesinde kamp dışında yaşayan mülteciler için yola çıktı. İçerisinde bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri taşıyan tıra, Şehit Ethem Demirci'nin adı verildi. Yardım tırı yola çıkmadan önce, Tuzla Kaymakamlığı önünde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci'nin katılımlarıyla dualar edildi. Yardım tırının uğurlama törenine Şehit Ethem Demirci'nin abisi Rustem Demirci de katıldı. Yardım tırına ismi verilen Şehit Ethem Demirci'nin abisi Ethem Demirci," Böyle güzel bir organizasyonda kardeşimin adının geçmesinden gurur duydum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ethem Demirci kardeşimizin hatırası için bu tırı uğurluyoruz"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Yardım organizasyonlarını ince bir düşünce ile aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için, Kızılayımız bir organizasyon içerisinde oldu. Tuzla Belediyemiz ve Tuzla Kaymakamlığımız özellikle arzu ettik ve destekledik. Yine daha önce burada şehitlerimizin aziz hatırasını anısına yardım tırlarını uğurladık. Yine bugün de Ethem Demirci kardeşimizin hatırası için bu tırı uğurluyoruz. Tuzlalı kardeşlerimizin yaptığı bağışlar ile ortaya çıkan güzellikler, ben o bağışı yapanların bereketinin artmasını diliyorum" dedi.

"170'inci tırımızı uğurluyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Türk Kızılay'ı nerede bir ihtiyaç var ise oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bizler de Tuzla Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Tuzla Kızılayımız ile birlikte 170'inci tırımızı uğurluyoruz. Tuzlalı vatandaşlarımızın bağışladığı bayramlıklar ve hijyen malzemeleri bölgede ihtiyacı olanlara ulaşacaktır. Biz millet olarak, ülke olarak gösterdiğimiz hassasiyeti, bundan sonra da sürdürerek böylesi yardım organizasyonlarını sürdüreceğiz. Tüm hayırseverlere, Tuzla Kızılayımıza, Tuzla Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci, "Biz zaman zaman, bu yardım tırlarını gönderiyoruz. Bu yardım tırlarını gönderirken de bu ülke için canlarını feda etmiş, kardeşlerimizin adına bu tırı bölgeye göndermeye çalışıyoruz. Onları da bir nebze olsun anmak adına ve onların ailelerin yanlarında olduğumuz göstermek adına" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı
Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ali Tandoğan Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:48:16. #1.16#

title