Tuzla'dan 170'inci yardım tırı Cinderes'e doğru yola çıktı

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay'ı işbirliği ile Tuzla'dan Afrin'in Cinderesi bölgesinde yaşayan mülteciler için bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dolu tır dualarla uğurlandı.

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay'ı işbirliği ile Tuzla'dan Afrin'in Cinderesi bölgesinde yaşayan mülteciler için bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dolu tır dualarla uğurlandı.

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay'ı işbirliği ile 170'inci yardım tırı Afrin'in Cinderesi bölgesinde kamp dışında yaşayan mülteciler için yola çıktı. İçerisinde bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri taşıyan tıra, Şehit Ethem Demirci'nin adı verildi. Yardım tırı yola çıkmadan önce, Tuzla Kaymakamlığı önünde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci'nin katılımlarıyla dualar edildi. Yardım tırının uğurlama törenine Şehit Ethem Demirci'nin abisi Rustem Demirci de katıldı. Yardım tırına ismi verilen Şehit Ethem Demirci'nin abisi Ethem Demirci," Böyle güzel bir organizasyonda kardeşimin adının geçmesinden gurur duydum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ethem Demirci kardeşimizin hatırası için bu tırı uğurluyoruz"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Yardım organizasyonlarını ince bir düşünce ile aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için, Kızılayımız bir organizasyon içerisinde oldu. Tuzla Belediyemiz ve Tuzla Kaymakamlığımız özellikle arzu ettik ve destekledik. Yine daha önce burada şehitlerimizin aziz hatırasını anısına yardım tırlarını uğurladık. Yine bugün de Ethem Demirci kardeşimizin hatırası için bu tırı uğurluyoruz. Tuzlalı kardeşlerimizin yaptığı bağışlar ile ortaya çıkan güzellikler, ben o bağışı yapanların bereketinin artmasını diliyorum" dedi.

"170'inci tırımızı uğurluyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Türk Kızılay'ı nerede bir ihtiyaç var ise oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bizler de Tuzla Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Tuzla Kızılayımız ile birlikte 170'inci tırımızı uğurluyoruz. Tuzlalı vatandaşlarımızın bağışladığı bayramlıklar ve hijyen malzemeleri bölgede ihtiyacı olanlara ulaşacaktır. Biz millet olarak, ülke olarak gösterdiğimiz hassasiyeti, bundan sonra da sürdürerek böylesi yardım organizasyonlarını sürdüreceğiz. Tüm hayırseverlere, Tuzla Kızılayımıza, Tuzla Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci, "Biz zaman zaman, bu yardım tırlarını gönderiyoruz. Bu yardım tırlarını gönderirken de bu ülke için canlarını feda etmiş, kardeşlerimizin adına bu tırı bölgeye göndermeye çalışıyoruz. Onları da bir nebze olsun anmak adına ve onların ailelerin yanlarında olduğumuz göstermek adına" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı