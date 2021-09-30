Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Tunç Soyer
Magazin Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Kardeşler Salih Uçan Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Olaf Scholz Rüya Tabirleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:06:49. #1.12#