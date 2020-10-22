Tuzla'da yürek ısıtan görüntü! Minibüs şoförü, yaşlı çiftin karşıya geçebilmesi için yolu kapattı
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Tuzla'da yürek ısıtan görüntü! Minibüs şoförü, yaşlı çiftin karşıya geçebilmesi için yolu kapattı

22.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:02
Tuzla'da yürek ısıtan görüntü! Minibüs şoförü, yaşlı çiftin karşıya geçebilmesi için yolu kapattı

İstanbul Tuzla'da bir minibüs şoförünün yaşlı çiftin yolun karşısına geçebilmesi için yolu kapattığı görüntüler yürekleri ısıttı. Tuzla Belediyesi tarafından kaydedilen görüntüleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla Belediyesi önünde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte yol veren minibüs şoförü diğer araçların durmaması üzerine aracıyla iki şeridi kapatarak çifte yardımcı oldu. Tuzla Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından fark edilen olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte o sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yol vermek için durdu. Ancak iki şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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