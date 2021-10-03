Tuzla'da Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı - Haberler
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Tuzla'da Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı

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Tuzla'da Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı

Tuzla Belediyesi'nin Kültür-Sanat Etkinlikleri Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Belediyesi'nin Kültür-Sanat Etkinlikleri Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı. Tuzla Sahil Tören Alanı'nda yağmur altında gerçekleşen konsere katılanlar, keyifli anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi'nin Kültür Sanat Etkinlikleri'nin yaz programları konser ile sona erdi. Türk Pop Müziği sanatçılarından olan Derya Uluğ, şarkılarını Tuzla'da sevenleri ile söyledi. Görevliler, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen konser öncesinde, 18 yaş üstü katılımcıların Koronavirüs aşılarının tam olmasını, aşısı olmayanların ise son 48 saatte alınmış negatif PCR testlerini kontrol ettiler. Şartları sağlamayan katılımcıların konser alanına girişlerine ise izin verilmedi. Yağmur altında 2 saat süren konserde,  müzikseverler Derya Uluğ'un şarkılarını hep birlikte söylediler. Işık gösterilerinin de yapıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

"YAZ ETKİNLİKLERİMİZ SONA ERDİ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kültür Sanat Etkinliklerimizin yaz programlarını Derya Uluğ konseri ile tamamladık. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bizleri uzun bir süre evlerde tutmuştu. İstedik ki, yaz aylarında yaptığımız etkinlikler ile vatandaşlarımız stres atarak keyifli zamanlar yaşasınlar.  Şimdi yaz etkinliklerimizi tamamladık. Artık önümüzde kış programımız var. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu.


Tuzla'da Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı

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Haber: Tuzla'da Yaza Veda Konseri'nde Derya Uluğ sahne aldı - Haberler
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