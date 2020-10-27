Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü
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Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü

27.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:31

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan baskında, İçmeler Mahallesinde bir depoda satılmak için bekletilen yaklaşık bir ton çürümüş balık ele geçirildi.

22 Ekim Perşembe günü, Tuzla İçmeler Mahallesi Karanfil Sokak'ta oturan vatandaşlar bir depodan gelen ağır koku nedeniyle Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'ne şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Zabıta Ekipleri, depoya geldi. Deponun kapısının kilitli olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri de çağırılarak incelemelerde bulunuldu.

Tuzla'da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı

ÇÜRÜMÜŞ BALIKLAR İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, çürümüş balıklar ise imha edildi.

Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzla'da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı
Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü
Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü
Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (19)
ANTAKYA: KORK ALLAHTAN KORKMAYANDAN İNSAN PARA İÇİN NELER YAPIYOR ŞU HALE BAK
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VATANDAŞ: BUNLARIN KAZANDIĞI PARA HARAM ZIKKIM OLSUN UCUZA BALIK SATMAK İÇİN BEKLETMEK NE DEMEK BOZUK BALIKTAN İNSAN ZEHİRLENİR. .
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.....: Denetleme olmalı ne kadar balık tutuldu,ne kadarı ziyan oldu,depoda bekletmek yasaklanmalı!
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