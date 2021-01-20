Tuzla'da otomobil beton bariyere çarpıp takla attı; 1 ölü
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Tuzla'da otomobil beton bariyere çarpıp takla attı; 1 ölü

20.01.2021 09:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:37
Tuzla'da otomobil beton bariyere çarpıp takla attı; 1 ölü

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı.

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil  beton bariyere çarparak takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Tuzla D-100 Karayolu İçmeler Mevkii  Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametine ilerleyen 22 RM 811 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 100 metre ileriye takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından yerinden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak  Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Sürücünün adının H.Ö. olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluşurken,  otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Tuzla'da otomobil beton bariyere çarpıp takla attı; 1 ölü
Tuzla'da otomobil beton bariyere çarpıp takla attı; 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

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