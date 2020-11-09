Ormanlık alanda darbedilerek öldürülmüş erkeğe ait cansız beden bulundu

Tuzla'da bir ormanlık alanda darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Şahsın kimliği ve katili ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çapta araştırma başlatıldı.