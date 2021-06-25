Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
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Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Güncel

Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlayan müsilaj temizleme seferberliğinde Tuzla'da da temizleme çalışmaları devam ediyor.

Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlayan müsilaj temizleme seferberliğinde Tuzla'da da temizleme çalışmaları devam ediyor. Tuzla Sahili'nde yapılan çalışmaları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da takip etti. Başkan Yazıcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda kısa zamanda mükemmel bir şekilde eski denizimize kavuşacağız" dedi.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlayan müsilaj temizleme çalışmaları Tuzla'da da sürüyor. İstanbul'un en uzun sahil ilçelerinin başında yer alan Tuzla'nın sahil şeridinde dalgaların etkisi ile kıyaya vuran müsilaj, katı sıvı emici aracıyla toplanıyor. Tuzla Sahili'nde yapılan çalışmalara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bizzat takip ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kıyı kenar çizgisine komşu olan illerden gelen araçlar ile birlikte burada müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da denizin oksijenlenmesi, aerobik mikroorganizmalara yönelik oksijen vererek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılırken, bölgemiz gibi bazı yerlerden müsilaj alınarak denizdeki oluşmuş olan mevsim normallerinin üstündeki denizdeki flora ve faunaların etkilenmesini sağlayan, azot ve fosfor oranlarının düşürülmesi, oksijenlerinin artırılması ve eskiden olduğu gibi balıkçılığın gerekse denize kıyı olan ilçelerin yaşam standartlarının yükseltilme çalışmaları şu anda son hızla devam ediyor" dedi.

"Mükemmel bir şekilde eski denizimize kavuşacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bölgemizde de bu çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah kısa zamanda bakanlığımız koordinasyonunda mükemmel bir şekilde eski denizimize kavuşacağız. Ama geleceği düşünmek için gerek küresel ısınmada gerek karbondioksit emisyonunda gerek denizin altının ve üstünün tamamını koruyacak olan ekolojik dengeyi sağlayacak olan çevre hassasiyetini duyarlı yeni nesiller yetiştirmeliyiz. Bütün sanayi sektörlerimiz dahil denizi besleyen bütün atıkların ileri biyolojik atık tesislerinin olduğu ve 25 milyonun yaşadığı bu havzadaki yaşamın denize ve çevreye ve ekolojiye saygılı bir hale getirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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