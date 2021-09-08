Tuzla'da kafa kafaya gelen trenler böyle görüntülendi

Tuzla'da kafa kafaya gelen trenler böyle görüntülendi -Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi, seferler aksadı Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren kafa kafaya geldi.