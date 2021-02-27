Kaçak kazı yapan define avcılarını zabıta ekipleri suçüstü yakaladı
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Kaçak kazı yapan define avcılarını zabıta ekipleri suçüstü yakaladı

27.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:52
Kaçak kazı yapan define avcılarını zabıta ekipleri suçüstü yakaladı

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan definecileri, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri suç üstü yakaladı.

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan defineciler, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin bölgede yaptığı denetimler sırasında yakayı ele verdi.

"ALTIN ARIYORUZ"

Define avcıları yaklaşık 4 metrelik çukur içerisinde kazı yaparken Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'ni karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Definecilerden bir tanesi, caraskar sistemiyle kazdıkları çukurdan çıkarken bir zabıta memurunun "Ne yapıyorsun?" sorusuna ise "Altın arıyoruz" cevabını verdi.

O ANLAR KAMERADA

Zabıta Ekipleri tarafından kaçak define yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazı yapan defineciler hakkında soruşturma başlattı. Kaçak kazı yapan definecilerin yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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