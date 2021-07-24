Tuzla'da işyeri yangını
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Tuzla'da işyeri yangını

Tuzla'da işyeri yangını
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Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Serbest Bölge girişindeki 5 katlı bir işyeri bahçesinde bulunan paletlerde ve bina dahilinde yangın meydana geldi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Serbest Bölge girişindeki 5 katlı bir işyeri bahçesinde bulunan paletlerde ve bina dahilinde yangın meydana geldi. Saat 10: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Orhanlı, Tuzla OSB, Tuzla, Sultanbeyli ve Kartal İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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