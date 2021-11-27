Tuzla'da gemi yangını
Saat 10: 46 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Tuzla, Tuzla Sahil, Pendik, Kartal, Orhanlı, Sultanbeyli, B. Bakkalköy, Ümraniye İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 10: 46 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Tuzla, Tuzla Sahil, Pendik, Kartal, Orhanlı, Sultanbeyli, B. Bakkalköy, Ümraniye İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.
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