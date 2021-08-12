Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
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Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı

Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da şantiye alanında toprak dökmek üzere damperi açılan kamyon, dengesinin bozulmasıyla devrilip yan yattı.

Tuzla'da şantiye alanında toprak dökmek üzere damperi açılan kamyon, dengesinin bozulmasıyla devrilip yan yattı. Sürücü, yan yatan hafriyat kamyonunun içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da bir dolgu alanı şantiyesinde görevli hafriyat kamyonu sürücüsü Kadir Özkan, alana taş ve toprak dökmek üzere 41 AAB 173 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun damperini kaldırdı. Taş ve toprak yüklü hafriyat kamyonu damperinin açılmasıyla dengesi bozuldu ve devrilip yan yattı. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan Kadir Özkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücü Kadir Özkan'ı sıkıştığı yerden kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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