Korkunç olay! Arkadaşının silahıyla kendisini başından vurdu
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Korkunç olay! Arkadaşının silahıyla kendisini başından vurdu

10.01.2021 06:40 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:14

Tuzla'da arkadaşının silahıyla kendisini kafasından vurduğu iddia edilen şahıs ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Yaralıyı gördüm ambulansa koyup, götürdüler. Dediklerine göre iflas etmiş galiba" dedi.

Olay 23: 30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi otomobille sokağa geldi. 1 kişi otomobilden inerek sokak üzerinde bulunan bir fabrikaya girerken araçta kalan henüz ismi öğrenilemeyen kişi aracın torpidosunda bulunan tabancayı alarak kafasına ateş etti.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Silah sesini duyan arkadaşı ve fabrikada bulunanlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay! Arkadaşının silahıyla kendisini başından vurdu

ARKADAŞI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İntihar girişiminde bulunan kişinin arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"DEDİKLERİNE GÖRE İFLAS ETMİŞ"

Fikret Birdal isimli vatandaş, "Bir şey görmedim. Mutfağın camından dışarı baktım ambulans vardı. Yaralıyı gördüm ambulansa koyup, götürdüler. Dediklerine göre iflas etmiş galiba. Silahı kafasına sıkmış" dedi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Arkadaşının silahıyla kendisini başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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