Tuzla'da Beyaz Bastonlu Görme Engelliler İçin Bandajlı Yürüyüş

Tuzla'da beyaz bastonlu görmek engelliler haftası sebebiyle bandajlı yürüyüş gerçekleşti.

Yürüyüşe Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ile Gönül Elleri Çarşısı üyeleri katıldı. Gözlerinde bandaj ellerinde pankart ile metrelerce yürüyüşün arıdından gökyüzüne balonlar bıraktı. Tuzla Marina'da gerçekleşen yürüyüş sonrasında Altı Nokta Körler Derneği Tuzla Belediyesi Nikah ve Kültür Merkezi'nde mini bir konser verdi. Konser öncesi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı görme engellilere beyaz baston hediye etti.

Bandaj takarak yürüyüşe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı" : Bir şeyi anlamadan çözüm üretmek zor. Anlayabilmek için yaşamak lazım. Bir an olsun bunu anlayabilmek için istedik ve bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Amacımız engelsiz bir Tuzla'yı oluşturmak. ve biz gönüllüler olarak her türlü engeli aşmak için bütün dezavantajlı kesimin engelini aşmak için bir çok alanda çalışmalar yapıyoruz. Bugünde beyaz baston haftası nedeniyle görmek engellilerimiz ile bir çalışma yürüttük" şeklinde konuştu.

Görme engelli Sena Yenidemir: "Bizi anlamaları, bizim sorunlarımızı anlamaları güzel bir şey. Tabi bu bandaj ile gözünü kapatarak anlaşılacak bir şey değil. Çünkü biz bunu bir ömür boyu yaşıyoruz ama insanları bizi anlayarak özveride bulunması güzel bir şey" ifadelerini kullandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA