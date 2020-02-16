Tuzla'da bakım yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

16.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:36

Tuzla'da bakım yapılan gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçedeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangın, gemide hasara neden oldu.

Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA