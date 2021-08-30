Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi
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Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda Tuzla Sahili'nde bulunan tören alanında ilçe protokolünün katılımları ile çelenk sunma töreni düzenlendi. Bayram programının devamında ise Kadınlar Futbol Turnuvası, motosiklet korteji ve Aslı Hünel konseri etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kutlamalar kapsamında Tuzla Sahili'nde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katılımları ile çelenk sunma töreni düzenlendi. Tuzla sahil tören alanında düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na kurumları temsilen çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

'30 AĞUSTOS COŞKUSU ASLI HÜNEL KONSERİ İLE DEVAM EDECEK'

Tuzla'da 30 Ağustos coşkusunun Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen programlar ile tüm gün süreceği kaydedildi. Kutlamalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Kadınlar Futbol Turnuvası ile devam edecek. Turnuva sonrasında motosiklet korteji ve Aslı Hünel konseri ile 30 Ağustos kutlamalarının tüm ilçede coşkuyla yaşanacağı belirtildi.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUM'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Vatan uğruna mutlak zafer ilkesiyle yola çıkan ve bu kutsal yolculuktan zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun' dedi.

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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