Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

- Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı.

- Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Tuzla'da tüm gün süren kutlamalar akşam saatlerinde motosiklet korteji ve Aslı Hünel konseri ile zirveye ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Tuzla'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar Kadınlar Futbol Turnuvası ile devam etti. Akşam saatlerinde Tuzla Belediye Binası önünde başlayan motosiklet korteji Tuzla sokaklarına renk kattı. Zafer şarkıları eşliğinde Tuzla sokaklarında tur atan korteje, Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Motosiklet korteji, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda bekleyen kalabalığa katılması ve Aslı Hünel'in sahneye çıkması ile coşku daha da arttı. Aslı Hünel'in sevilen şarkılarına eşlik eden binlerce Tuzlalı keyifli anlar yaşadılar.

"Zafer bayramımız kutlu olsun"

Sanatçı Aslı Hünel,"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için Tuzla'dayız. Coştuk, sokaklara sığmadık. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tırnaklarımı da bugüne özel tasarladık. Atamızın iması ve Türk Bayrağı yaptık" dedi.

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Derya Baykal Seren Serengil
Spor Umut Meraş Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:17:21. #1.15#

title