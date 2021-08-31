Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı

- Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı.

- Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aslı Hünel ile yaşandı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Tuzla'da tüm gün süren kutlamalar akşam saatlerinde motosiklet korteji ve Aslı Hünel konseri ile zirveye ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Tuzla'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar Kadınlar Futbol Turnuvası ile devam etti. Akşam saatlerinde Tuzla Belediye Binası önünde başlayan motosiklet korteji Tuzla sokaklarına renk kattı. Zafer şarkıları eşliğinde Tuzla sokaklarında tur atan korteje, Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Motosiklet korteji, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda bekleyen kalabalığa katılması ve Aslı Hünel'in sahneye çıkması ile coşku daha da arttı. Aslı Hünel'in sevilen şarkılarına eşlik eden binlerce Tuzlalı keyifli anlar yaşadılar.

"Zafer bayramımız kutlu olsun"

Sanatçı Aslı Hünel,"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için Tuzla'dayız. Coştuk, sokaklara sığmadık. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tırnaklarımı da bugüne özel tasarladık. Atamızın iması ve Türk Bayrağı yaptık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç