Tuzla'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Tuzla, Yayla Mahallesi, Yeniçeri Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 13.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı kaplaması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıya merdivenle ulaşarak yangına müdahale etti. Ekipler, tedbir amaçlı binada bulunanları tahliye etti. İtfaiye yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çatıda ise hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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