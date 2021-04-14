Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yolda olan İstanbullulara kumanya dağıtacak

Tuzla Belediyesi ve Kral FM iş birliğiyle ramazan ayı boyunca iftar saatinde yolda olan vatandaşlara kumanya dağıtılacak.

Tuzla Belediyesi ve Kral FM iş birliğiyle ramazan ayı boyunca iftar saatinde yolda olan vatandaşlara kumanya dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içerisinde hurma, su, tatlı, meyve suyu ve sandviç olan iftariyelikler, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde seyreden 500 vatandaşa ikram edildi.

Bu kapsamda iftariyelikler, Kral FM ve Tuzla Belediyesi personelleri tarafından taksicilere, özel araçlarında olanlara ve toplu taşıma ile evine gitmek isteyen İstanbullulara dağıtıldı.

İftara dakikalar kala kumanya sürprizi yaşayan İstanbullular uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken ramazan ayı boyunca İstanbul'un 44 farklı noktasında 11 bin kişilik kumanya dağıtılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, belediye olarak Kral FM ile yapılan iş birliği kapsamında iftar saatinde yolda olan vatandaşlara kumanya ikram edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece aşımızı paylaşmak ile kalmayacağız, özel kardeşlerimizin, büyüklerimizin, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kral FM'e de bu güzel iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bilin ki ramazan ayı boyunca iftar saatine yakın bir zaman diliminde bir noktada Kral FM'in aracı var ise orada Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanmış iftar yemeğiniz hazırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz