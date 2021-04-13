Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçiye tepki
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçiye tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçiye tepki

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in ramazan ayıyla ilgili sözlerine sert tepki göstererek, "Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz" dedi.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in ramazan ayıyla ilgili sözlerine sert tepki göstererek, "Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden ramazan ayıyla ilgili yaptığı ırkçı paylaşımına sert tepki geldi. Başkan Yazıcı, "Dikkate alınmaması gereken bir meczup. Tahrik taktiğiyle sabırları sınayan bir piyon. Öylesine zavallısın ki, senin için de dua edeceğiz" dedi. Başkan Yazıcı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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