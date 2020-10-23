Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi

23.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:50

yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın açıklamaları Minibüs şoförü İsmail Akçağ ile röportaj Tuzla'da yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan...

yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın açıklamaları

Minibüs şoförü İsmail Akçağ ile röportaj Tuzla'da yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförü İsmail Akçağ, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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