Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi
23.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:50
yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın açıklamaları Minibüs şoförü İsmail Akçağ ile röportaj Tuzla'da yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan...
yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın açıklamaları
Minibüs şoförü İsmail Akçağ ile röportaj Tuzla'da yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförü İsmail Akçağ, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı