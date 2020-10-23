Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi

yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın açıklamaları Minibüs şoförü İsmail Akçağ ile röportaj Tuzla'da yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan...