Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Türkan Yazıcı'nın cenazesi Tuzla'nın İstasyon Mahallesi Çiçekçiler Camisi'nde 9 Haziran Çarşamba (yarın) günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'na defnedilecek. 71 yaşında olan Türkan Yazıcı, 3 çocuk annesiydi.

"ŞÜPHESİZ ALLAH'TAN GELDİK YİNE ALLAH'A DÖNECEĞİZ"

Annesine bağlılığı ile bilinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yazıcı," Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hak'kın rahmetine rücu etti. Şüphesiz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz, kavuşacağız. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Dileğim dostlarımın duasıdır. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" dedi.


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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