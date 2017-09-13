Tüzdev Genel Başkanı Tekden Açıklaması

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, Türkiye'deki bazı üstün zekalı ve yetenekli çocukların henüz kimliklerini kazanmadan, ülkelerine bağlanmadan ve milli değerlere sahip olmadan başka ülkelere götürüldüğünü öne sürerek, "Bu parlak çocuklar önce kendi kültürlerini benimsemeliler. Ardından evrensel bakış açısı kazanmalılar." değerlendirmesini yaptı.



TÜZDEV'den yapılan açıklamada, dünya tarihi boyunca bazı insanların üstün vasıflara sahip, diğerlerine göre daha zeki ve yetenekli olduklarının bilinen bir gerçek olduğu ifade edildi.



Kalkınmış ülkelere bakıldığında, hemen hepsinin tüm çocuklarına değer vermekle birlikte, üstün vasıflı çocukların zeka ve yetenek seviyelerine uygun, farklı eğitim modellerine özel çaba harcadıklarının görüldüğü vurgulanan açıklamada, Opr. Dr. Kemal Tekden önderliğinde 2012'de kurulan TÜZDEV tarafından, Türkiye'deki üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilmesi ve eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlamak amacıyla pek çok çalışma yürütüldüğü aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Tekden, Türkiye'de bazı üstün zekalı ve yetenekli çocukların henüz kimliklerini kazanamadan, ülkelerine bağlanamadan, milli değerlere sahip olamadan başka ülkelere götürüldüğünü ifade ederek, "Bu parlak çocuklar önce yerli, milli olmalılar. Kendi kültürlerini benimsemeliler. Ardından evrensel bakış açısı kazanmalılar. Üstün zekalı ve yetenekli çocukları ülkelerine bağlı bireyler olarak yetiştirebilirsek, nereye giderlerse gitsinler bizim çocuklarımız olarak kalırlar. Yer üstü hazinelerinin değerini bilmeyen milletler, yeraltı zenginliklerine sahip çıkamazlar." değerlendirmesinde bulundu.



Tekden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı, "En başarılı çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil tüketen konumundayız." açıklamasının çok yerinde olduğunu vurguladı.



Üstün zekalı ve yetenekli çocukları ülkesine ve milli değerlerine bağlı yetiştiremeyen milletlerin, genellikle bu çocukları tamamen kaybettiklerine değinen Tekden, üstün yetenekli çocukların bazen milli olmayan okullar bazen de yurt dışındaki güçler tarafından "kaçırıldığını" öne sürdü.



Opr. Dr. Tekden, "Bu kaçırma, çoğu zaman da bu çocukların ailelerini ikna etme yöntemiyle oluyor. Henüz kimliklerini kazanamadan, ülkelerine bağlanamadan, milli değerlere sahip olamadan başka ülkelere götürülüyorlar. Bu noktada ailelere, toplumlara ve devlet yetkililerine büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.