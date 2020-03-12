Tuz tüketimi azaltılmalı: Her 7 kişiden 1'i böbrek hastası
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Tuz tüketimi azaltılmalı: Her 7 kişiden 1'i böbrek hastası - Haberler
Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, Sağlık

Tuz tüketimi azaltılmalı: Her 7 kişiden 1'i böbrek hastası

DÜNYADA yaklaşık 500 milyon böbrek hastası bulunurken Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası. Böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birinin diyabet olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr.

12.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:40
Tuz tüketimi azaltılmalı: Her 7 kişiden 1'i böbrek hastası
DÜNYADA yaklaşık 500 milyon böbrek hastası bulunurken Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası. Böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birinin diyabet olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, Türkiye'nin böbrek hastalıklarını önlemede attığı en önemli adımın ekmekte tuz miktarını kısıtlamak olduğunu belirtti.

Her yıl mart ayının ikinci perşembesi "Dünya Böbrek Günü" olarak kutlanırken, bu yılın temasının "Böbreğine Söz Ver" olarak belirlendiğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, "Her yıl mart ayının ikinci perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanıyor ama bu aslında bir kutlama değil de farkındalık günü" dedi.

Böbreklerin fonksiyonlarının yüzde 70'ini kaybedene kadar hiçbir bulgu vermediğine dikkat çeken Kantarcı,  "Bu nedenle hekime gitme ya da erken tanı alma şansı kayboluyor. Bu yıl Dünya Böbrek Günü'nün teması da 'Böbreğine söz ver.' Ben bundan şunu anlıyorum, 'Zararlı etkilerden korunun, böbreğinize zarar verecek şeyler kullanmayın. Böbrek fonksiyonlarını bozacak şeyler yapmayın.'  diye konuştu.

"DÜNYADA YAKLAŞIK 500 MİLYON KİŞİ, TÜRKİYE'DE HER 7 KİŞİDEN 1'İ BÖBREK HASTASI"

Böbrek hastalarına ilişkin verilere de değinen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, "Dünyada yaklaşık 500 milyon kişide böbrek hastalığı olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de her 7 kişiden 1'inde böbrek hastalığı var. Bu oldukça yüksek bir orandır. Bir başka önemli nokta, böbrek hastalığı olanların önemli bir kısmının hastalığının farkında olmaması. Çünkü böbrekler fonksiyonlarının yüzde 70'ini kaybedene kadar hiçbir belirti vermiyor" şeklinde konuştu.

"DİYABET ARTIŞ HIZINDA NEREDEYSE BİRİNCİYİZ"

Böbrek hastalıklarından korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gülçin Kantarcı sözlerine şöyle devam etti: "Biz aslında çok iyi bir coğrafyada yaşıyoruz ama buna rağmen ülkemizde diyabet artış hızından baktığımızda neredeyse biz birinciyiz. Çok hızla kilo alan bir toplumuz ve çok hızla tip 2 diyabet artıyor. Böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri diyabet. Ülkemizdeki böbrek hastalarının yaklaşık yüzde 40'ı diyabet nedeniyle diyalize giriyor. Biliyoruz ki önlenebilir ölüm nedenleri arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre birincisi sigara, ikincisi ise hipertansiyon. Bunların ikisi de kronik böbrek yetmezliğine sebep oluyorlar. Bu da yaşam kalitesini bozan ve yaşam kaybına neden olan bir süreç. Ülkemizde doğru ve iyi bir tedaviye rağmen ölüm riski yüksek olan hastalıklar içerisinde kronik böbrek yetmezliğini 7'inci sırada sayabiliriz."

PROTEİN TOZLARINA DİKKAT

Böbrek hastalıklarında, bazı sporcuların kullandığı protein tozları ve sigara gibi faktörlere de değinen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Gülçin Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: "Böbreklerimizi korumak için öncelikle yapmamız gereken kontrolsüz ilaç kullanmamak ve sigara tüketmemek. Bir de son zamanlarda daha iyi kas yapabilmek için protein tozlarının tüketildiğini ve yüksek proteinli bir beslenmenin tercih edildiğini görüyoruz. Ancak daha iyi kaslara ulaşayım derken böbreklerin sağlığı bozulabilir. Böbrek yetmezliği yaşam kalitesini çok etkiliyor ve aslında insanların spor yapmasına da engel olacak süreçlere götürüyor. Bununla birlikte böbrek yetmezliği kas erimesine de neden olur. Bir yandan kas yapacağız derken diğer taraftan böbreklerimizden olabiliriz"

ÖNERİLENİN 2 KATI TUZ TÜKETİYORUZ

Ülkemizde tuz tüketiminin da çok yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 5-6 gram ve biz 10 gramın üzerinde tuz tüketiyoruz. Ben hastalarıma sorduğumda tuz tüketmediklerini söylüyorlar ama yemekler hala çok tuzlu yapılıyor" dedi.  Son yıllarda tuz tüketimini azaltmak için başlatılan uygulamalara dikkat çeken Prof. Dr. Kantarcı şunları söyledi: "Yapılması gerekenlerden biri ekmekte tuz oranını azaltmaktı ve yapıldı. Bunda da başarılı olundu. Ancak hala içine daha fazla tuz katılan ekmek tercih ediliyor. Çocuklarda obeziteye engel olmak çok önemli. Çünkü çocuk obezitesi ileride tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor. Tip 2 diyabet de ileride böbrek yetmezliği ve diğer diyabet komplikasyonlarına açık olmak anlamına geliyor. Tüm bunları önlemek için, çocukların tekrar sokakta oynayabileceği, bilgisayar, tablet, telefon karşısında olmayacağı, yani sporla, hareketle geçirmeleri çok önemli. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren egzersize alıştırmalıyız. Çünkü egzersiz yapan bir bireyin ilerde tip 2 diyabet olma şansı oldukça düşük. Bununla birlikte kantinlerdeki paketli ürünlerden de çocukları kurtarmak lazım. Onların daha çok taze gıda, sebze tüketebileceği beslenme öğünlerini okul şartlarında elde etmek gerekli."


- Çakmak

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Akkuş Sadi Konuk Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Tuz tüketimi azaltılmalı: Her 7 kişiden 1'i böbrek hastası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:39:16. #1.15#