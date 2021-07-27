Tuz madenleri çetin kışta buzlanmaya karşı şimdiden yoğun üretimde

Kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadelede kullanılan tuzun üretimi için Iğdır'da şimdiden yoğun çalışma yürütülüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadelede kullanılan tuzun üretimi için Iğdır'da şimdiden yoğun çalışma yürütülüyor.

Adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Tuzluca ilçesindeki kaynaklardan, sofralık ve hayvancılıkta kullanılan tuzların yanı sıra karla mücadele için de üretim yapılıyor.

Yurdun tuz ihtiyacının önemli ölçüde karşılandığı rezervlerde, kış boyunca kara yollarında ulaşımın aksamaması için kullanılacak kaya tuzu şimdiden hazırlanarak depolanıyor.

İlk karın düşmesi ve yolların donmaya başlamasıyla oluşan yoğunluğun önüne geçmek adına çalışmalara başlayan tuz madeni işletmecilerinin, depoladıkları tuzlar kış boyunca ulaşımın aksamaması için kullanılıyor.

Tuz madeni işletmecisi İbrahim Atmaca, AA muhabirine, kış mevsiminin ardından yoğun bir şekilde tuz çıkarma çalışması yürüttüklerini söyledi.

"Şimdiden hazırlamaya başlamazsak yetiştiremeyiz"

Temmuz ayından itibaren kara yollarında buzlanmaya karşı kullanılan tuz üretmeye başladıklarını anlatan Atmaca, "Şu anda yoğun bir çalışma içerisindeyiz, kara yollarında karla mücadelede kullanılan tuzu üretiyoruz. Şimdiden hazırlamaya başlamazsak yetiştiremeyiz." dedi.

Atmaca, kışın bölgede çok sert geçtiğini ve birçok yerleşim yerinin yollarının buzlanmadan dolayı kapandığını hatırlatarak "Şu andaki hazırlığımız kış aylarındaki karla mücadelede gelebilecek yoğunluğu rahatlatmaktır. Gürcistan başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında buzlanmaya karşı kullanılan kaya tuzu, Tuzluca ilçemizdeki madenlerden karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Planlamalarıyla kış aylarında oluşan yoğunluğun önüne geçtiklerini aktaran Atmaca, yaklaşık 25 ile 30 bin ton kaya tuzunu istiflemeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer