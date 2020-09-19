Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu AKSARAY'da, Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu.

AKSARAY'da, Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu. Yaklaşık 4 bin dekarlık arazide şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday üreten Adem Canlı, "Arazimizin bin dekarlık bölümüne bu yıl alternatif ürün olarak domates ektik. Ürünümüz kaliteli, veririmiz güzel, memnunuz. Önümüzdeki yıl ekim alanını bin 500 dekara çıkarmayı düşünüyorum" dedi.

Eksil ilçesinde Tuz Gölü havzasında genellikle şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday ekimi yapılırken son dönemlerde alternatif ürünler de yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlerden biri de domates oldu. Yetiştirilen domatesin tat ve aromasının beğenilmesi nedeniyle şimdiden 81 ilden talep görmeye başladı. 4 bin dekarlık alanda tarım ürünleri yetiştiren Adem Canlı, arazinin bin dekarlık bölümünde bu yıl domates yetiştirdi. Ürünün hasadını yapan Canlı, "4 bin dekarlık arazide buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı yetiştiriyorum. Yaklaşık 300 mevsimlik tarım işçisine de istihdam sağlamış oluyoruz. Bu yıl arazimizin bin dekarlık alanına domates ektik. Tuz Gölü havzasında olduğumuzdan dolayı lezzet ve aroması oldukça güzel. Bu yüzden pazar sıkıntısı da çekmedik. Domatesin kilosunu 55-60 kuruşa satıyoruz" dedi.

'DEKAR BAŞINA 15-17 TON ÜRÜN ELDE ETTİK'Gaziantep'ten gelen Veli Çelik, dekar başına 15 ila 17 ton ürün elde ettiklerini belirtti. Çelik, "Gaziantepliyim. Aksaray bölgesinde domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu bölgede üretim güzel, kaliteli, toprak güzel. Dekar başına yaklaşık 15 ile 17 ton arası mahsul alıyoruz. Tüketimiz 81 ile gönderiyoruz. Ürünlerimiz tezgahlarda, konservelik ve salçalık olarak alınıyor. Bizde halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA