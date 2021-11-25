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Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldı

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olay, duyanların tüylerini diken diken etti. Rozalba Maria Grime, hamile bir kadını öldürdükten sonra rahminden bebeğini çaldığı gerekçesiyle 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Tijucas kasabasında geçtiğimiz yıl 27 Ağustos'ta meydana gelen korkunç olayın mahkemesi görüldü. Buna göre Rozalba Maria Grime isimli kadın, geçtiğimiz yıl kafasına tuğla ile vurarak öldürdüğü hamile Flavia Godinho Mafra isimli kadının maket bıçağıyla karnını açtı ve bebeğini çaldı. İkilinin birbirini daha önceden tanıdığı belirtiliyor ancak kadının bebeği neden çaldığı henüz aydınlatılamadı.

-Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldı

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ilk günlerde hamile kadının kocasından şüphelendi ancak kocasının olayla ilişkili olduğuna ilişkin bir delil bulunamadı. Polis tarafından gözaltına alınan adam, önceki aylarda serbest bırakıldı.

-Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldıRozalba Maria Grime, 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kahreden olayın detayları da önceki günlerde ortaya çıktı. Rozalba Maria Grime isimli kadın, bebeği anne karnından aldıktan sonra hastaneye gitti ve yolda doğum yaptığını söyledi. Ancak doktorlar bu durumu şüpheli buldu ve polis devreye girdi.

Rozalba Maria Grime'nin yargılandığı dava da önceki gün görüldü. Mahkeme heyeti, kadını öldürdükten sonra bebeği hastaneye götüren Rozalba Maria Grime'yi 57 yıl hapis cezasına çarptırdı.

-Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldıTalihsiz kadın, başına tuğla ile vurularak öldürüldü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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