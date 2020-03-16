TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı Sona Erdi
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Murat Erat, Samsun, Güncel

TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı Sona Erdi

Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destek ve işbirlikleri ile 10 - 15 Mart tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

16.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:57
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı Sona Erdi

Ülke Genelinden ve Yurt dışından 20.428 Profesyonel Ziyaretçi

20.428 profesyonel ziyaretçinin ağırlandığı fuarda; yurt içinden gelen ziyaretçilerin bayilik ve ürün tedariki konularında ikili iş görüşmeleri ve ticari bağlantılar yapmalarının yanı sıra, perakende mağazaları ve mağaza zincirlerinde Samsun ve Karadeniz Mobilyasını tanıtmak, ürün ihracatı yapmak için önemli iş görüşmeleri ve ön protokoller gerçekleştirdiler.

Mobilya sektörünün nabzı Samsun'da Attı

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuar ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayarak mobilya ve dekorasyon sektörünün 2020 trendleri ile buluşma noktası oldu. Türkiye'nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun' da gerçekleştirilen fuar ile ve Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı çağdaş ve özgün tasarımları, yeni donanım ve teknolojilerini mobilya toptancıları ve tüm ilgililere tanıttı.

İkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirildi

Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın katılımcı ve ziyaretçileri; ürünlerin gelişimini ilerleyen teknolojik gelişmeleri yakından tanıma ve yeni ürün ve tasarımlar hakkında bilgi edindi, firmaların üretim-satış kapasitelerinin değişen dengelerini ve ürün fiyatlandırmalarını takip etmelerinin yanı sıra üretici firmalar ile ziyaretçiler arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Kaynak: Bültenler

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