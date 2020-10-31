Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve 16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Tv100'ün haberine göre; Yurtdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncunun evde tedavisi başladı. Durumu iyi olan Türkay önümüzdeki hafta da evinde dinlendikten sonra ertelediği iş görüşmelerini yapacak.

Kaynak: Snob Magazin