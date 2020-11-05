Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!
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Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!

05.11.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:51
Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!

3 Ekim 1990, Üsküdar doğumlu Türk oyuncu Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!

Yer Gök Aşk dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

TUVANA TÜRKAY BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,75

Kilo: 55

Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!
Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!

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