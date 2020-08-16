Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla magazin gündeminde ilk sıraya oturdu. Pandemi sürecinde de sporunu aksatmayan güzel oyuncu, karın kaslarını sergiledi.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
16.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:12

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile tatil cenneti Marmaris'te keyif yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki sanatçı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'dan bikinili paylaşım geldi. Karın kasları ve fit görünümü ile dikkat çeken güzel oyuncu, paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı.

BOL BOL BİKİNİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Türkay'ın paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Selçuk Yöntem'in yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutlayıp ardından gönderisini kaldırarak sosyal medyada gündem olan Tuvana Türkay, uzun süre konuşulmuştu. Türkay, Instagram'dan bol bol bikinili fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor Spor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı 3. Sayfa
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Magazin
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli Politika
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Sorumsuz piknikçilerin neden olduğu yangınlar ormanları tehdit ediyor
Sorumsuz piknikçilerin neden olduğu yangınlar ormanları tehdit ediyor
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Kayserispor
Şu an buradasınız: Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 20:13:06. #1.15#
title