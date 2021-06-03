Tuvana Türkay, açtığı oyunculuk okulu için Londra'ya gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuvana Türkay, açtığı oyunculuk okulu için Londra'ya gidiyor

Tuvana Türkay, açtığı oyunculuk okulu için Londra'ya gidiyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

1 yıl önce Londra'da oyunculuk okulu açan ancak pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kalan Tuvana Türkay, 15 Temmuz'da okulunu yeniden açıyor. Önümüzde günlerde Londra'ya gidecek olan oyuncu, kayıt almaya başladığı okulunun başında duracak.

Star TV ekranında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde başrol oynayan Tuvana Türkay, geçtiğimi sene Londra'da oyunculuk eğitimi veren bir okul açmıştı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı okulunu kapatmak zorunda kalan oyuncu, 1 yıllık aranın ardından yeniden açılış yapıyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Dizi Doktor'unun haberine göre; Londra'da pandemi koşullarının normalleşmesiyle Tuvana'nın oyunculuk okulu da 15 Temmuz'dan itibaren eğitim vermeye başlayacak. Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek. Oyuncu, büyük ilgi gören okulu için kayıtları da şimdiden almaya başladı.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuvana Türkay, açtığı oyunculuk okulu için Londra'ya gidiyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 14:49:37. #1.13#

title