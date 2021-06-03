Tuvana Türkay, açtığı oyunculuk okulu için Londra'ya gidiyor

1 yıl önce Londra'da oyunculuk okulu açan ancak pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kalan Tuvana Türkay, 15 Temmuz'da okulunu yeniden açıyor. Önümüzde günlerde Londra'ya gidecek olan oyuncu, kayıt almaya başladığı okulunun başında duracak.

Star TV ekranında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde başrol oynayan Tuvana Türkay, geçtiğimi sene Londra'da oyunculuk eğitimi veren bir okul açmıştı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı okulunu kapatmak zorunda kalan oyuncu, 1 yıllık aranın ardından yeniden açılış yapıyor.

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Dizi Doktor'unun haberine göre; Londra'da pandemi koşullarının normalleşmesiyle Tuvana'nın oyunculuk okulu da 15 Temmuz'dan itibaren eğitim vermeye başlayacak. Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek. Oyuncu, büyük ilgi gören okulu için kayıtları da şimdiden almaya başladı.