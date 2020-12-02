Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu
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Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu

02.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:28

Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., oğlu Fatih Emre B.'yi yanında pompalı tüfekle kanlar içinde ölü buldu. Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, baba Celal B.'nin ifadesinde "Silah sesi duymadım" dediği öğrenildi.

Karaman'da Yeşilada Mahallesi 813 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, Celal B., saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için uyandığında oğlu Fatih Emre B.'yi odasında, yanında pompalı tüfekle yerde kanlar içinde buldu. Celal B.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından tüfekle vurulduğu belirlenen Fatih Emre B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİSİ YAPILACAK

Fatih Emre B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BABA, SİLAH SESİNİ DUYMADIĞINI SÖYLEDİ

Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, babası Celal B.'nin ifadesine başvurdu. Celal B.'nin ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyanıp oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

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Fatih Emre B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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