Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor" - Haber
Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Masa Dağı, Kepez, Güncel

Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor"

Masa Dağı'ndaki yol yapım çalışmasını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi kendini aştı.

16.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:13
Tütüncü:

Masa Dağı'ndaki yol yapım çalışmasını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yollar inşa ediyoruz" dedi.


Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinin kuzeyinde 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğunda yol açma çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğünün zorlu coğrafi şartlarla mücadele ederek açtığı yeni yol, Masa Dağı'nı, şehir merkezine ulaşımı sağlayan iki büyük bulvara bağlayacak. Yapımı devam eden yol batıda Göçerler Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na ulaşım imkanı sağlayacak.


Tütüncü yol denetiminde


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Masa Dağı'ndaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan yolun inşası hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, daha sonra kullandığı arazi aracıyla yeni yapılan yolu denetledi.


Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Masa Dağı'nı, Göçerler Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayan yeni bir alternatif yol açtıklarını söyledi.


"Yeni yollar Masa Dağı'nın değerini artırıyor"


Yolu, zorlu coğrafya şartlarıyla mücadele ederek açtıklarına işaret eden Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak büyük bir heyecanla yollar açmaya, şehrin ulaşımını rahatlatmaya ve şehre değer katmaya devam ediyoruz. Masa Dağı'nın tam da üzerindeyiz. Antalya'nın en güzel manzarasının olduğu yerdeyiz. Masa Dağı'nı şehrin merkezine giden yollara ve Antalya Bulvarı'na ve Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayan çok güzel bir yol açıyoruz. Açtığımız bu yollar, hem trafiği rahatlatacak hem de bölgesine değer kazandıracak. Bütün bunlar bizim için çok önemli. Altı çizilmesi gereken en büyük husus şu; Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yolları Antalya'mıza kazandırıyoruz. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz" diye belirtti.


Kayalar kırılarak yollar açılıyor


Fen İşleri Müdürlüğü, batıdaki Antalya Bulvarı ile doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan yolu, güzergah üzerinde bulunan zorlu yeryüzü şartlarıyla mücadele ederek açıyor. Fen İşleri Müdürlüğünün ekskavatör operatörleri, yolun batı kısmını açma çalışmasını, sert kireç taşlarını kırarak tamamlıyor. Yolun doğu bölümü de büyük kaya parçaları ve vadi engeli de ortadan kaldırılarak, açılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor Haber
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Emrah Hadise Sadi Konuk Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Fatih Terim Henry Onyekuru Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:07:02. #1.15#