Tutunamayanlar özetsiz yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de

14.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:03

Özetsiz yeni bölümü bu akşam saat 20. 00'de yayınlanacak olan "Tutunamayanlar"ın ilk bölümü büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi.Sosyal medyada ilgi odağı olarak; en çok konuşulan dizi haline geldi.

Tutunamayanlar, edebiyat göndermeleri, sıcak mahalle atmosferi ve birbirinden komik sahnelerden oluşan ikinci bölümüyle de yine çok beğenilecek.

İkinci bölümde neler olacak?

Bir an önce terfi alıp, Avrupa'ya tayin olmak isteyen ilham perisi İlhan, toplanan periler konseyine 'yaptığı ilhamlarla' ilgili bir sunum yapmış,fakat beklediği sonucu alamamış ve eski görev yerine tekrar dönmüştür.

Öte yandan Tarık'ın mahalleye gelen İrem'in neden geri döndüğüyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. İrem ise Tarık'a yük olduğunu düşünmektedir. Tarık, ekonomik olarak da zor durumda olan İrem'e iş konusunda yardım etmeye çalışır.

Bu durumu öğrenen Cemile, yeni gelen bu kızı tanımak için çeşitli yollar dener. Tarık ve İrem'in aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, Nurdagül ve Vildan ile beraber planlar yapmaya başlar.

Kaynak: Bültenler