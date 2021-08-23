Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
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Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de tütün tarlasından evine dönen 17 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçmek üzereyken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'de tütün tarlasından evine dönen 17 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçmek üzereyken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tütün tarlasında çalışan 17 yaşındaki Cengiz Çevik, evine dönmek üzere yola çıktı. Anayolda yolun karşısına geçmek isteyen gence S.M. idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 17 yaşındaki Cengiz Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryadı yürekleri dağladı. Minibüs şoförü S.M., polis ekiplerince gözaltına alınırken Çevik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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