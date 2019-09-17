Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür

17.09.2019 15:18

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 7 kişinin ölümü 13 kişinin yaralanmasına neden olan patlamadan sonra dün akşam çıkarıldıkları Sulh Ceza hakimliğinde tutuklanan ve yerine kayyum atanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, savunmasında suçlamaları reddetti. Taş, "Meydana gelen olay ciddi bir katliamdır. Bu olayla ilişkilendirilmek beni üzmüştür. Suçsuzum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum"dedi.

Kulp ilçesinde PKK tarafından yola yerleştirildiği belirtilen ve patlatılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı el yapımı patlayıcı nedeniyle açılan soruşturma sürerken, olaydan sonra gözaltına alınan ve aralarında HDP'li Kulp Belediye Başkanı, yardımcısı ve HDP ilçe başkanının da bulunduğu 5 kişi dün akşam tutuklanmıştı.

Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 kişinin ifade tutanaklarına göre, hiç biri suçlamayı kabul etmezken, avukatları ise, müvekkillerinin 2015 yılındaki Nevruz kutlaması, Milletvekili Leyla Güven'in girdiği açlık grevi ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarının delil olarak kendilerine sorulduğunu ifade etti.

"YASA DIŞI HİÇ BİR OLAYA KATILMADIM, HİÇ BİR OLAYA MÜSAADE ETMEM"

Tutanaklara göre, HDP Kulp ilçe Başkanı Mehmet Abidin Kahraman ifadesinde, 2015'teki Nevruz kutlamasında tertip komitesinde yer aldığını, asılan afişlerde söylenen şarkılarda atılan sloganlara hiçbir etkisinin olmadığını belirterek, "Patlama olayının meydana geldiği gün halamın eşinin vefat etmesi dolaysıyla taziyedeydim. Oturduğum sırada gelen telefonla Kulp'ta patlama olduğunu duydum. Daha sonra evime geçtim sabaha karşı gözaltına alındım. 2014 Aralık ayından beridir HDP Kulp ilçe Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu süre zarfından yasa dışı hiçbir olaya katılmadım, yasa dışı hiçbir olaya da müsaade etmem. Bana sorulan sorularla neden gözaltına alındığımı öğrendim. Bunun dışında hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Suçsuzum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"dedi.

Kahraman'ın avukatı Mehmet Öner, dosyada gizlilik kararı mevcut olduğunu, sorguda ve ifadede sorular üzerinden anladıkları kadarıyla müvekkillinin suçsuzluğunun ispatlanması istendiğini belirterek, "Sorulara verdiği cevaplarla kanıtlamıştır. 2015'teki Nevruz etkinliğinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisine propagandadan bir yıl ceza verilmiş, cezası ertelenmiştir. Yine bu konuda emniyette ifadesi alınıp serbest bırakılmıştır. Bu aşama bu dosyayla birleştirilmesi hem mükerrer yargılama durumu oluşmakta hem de bilinçli olarak müvekilimin mağduriyetine sebebiyet verilmesi istenmektedir. Herhangi bir delil olmadığı için tutuksuz yargılmasını talep ediyoruz"dedi.

"OLAY, CİDDİ BİR KATLİAMDIR, İLİŞKİLENDİRİLMEK BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Kulp Belediye başkanı Mehmet Fatih Taş ifadesinde, 2014'teki Nevruz kutlamasında tertip komitesinde yer aldığını, patlamanın olduğu gün Kulp ilçesinde olduğunu, Merkez Camisinde bulunan taziyeye gittiğini, sonra belediye uğrayıp işlerini hallettikten sonra Ağaçlı köyündeki taziyeye katıldığını söyledi. Daha sonra şoförü ile Diyarbakır'a gittiğini ve aracında GPS cihazı bulunduğunu söyleyen Taş, "Patlamadan medya vasıtasıyla haberdar oldum. Güvenlik nedeniyle ilçeye gece dönmedim. Sabah Diyarbakır'da gözaltına alındım. Patlamanın meydana geldiği bölgeye daha önce gitmişliğim vardı. Ancak, 2019 yılı içerisinde söz konusu mezraya hiçbir şekilde gitmedim. Patlamanın olduğu bölgede çalışan bir aracımız vardı. Belediye otoparkına giren çıkan araçların talimatını işin niteliğine göre biz veya formen verir. Patlamanın olduğu bölge yakınında çalışan araç benim talimatım ile çıkmıştır. Biz köyleri ihtiyaç durumuna göre sıraladık. Meydana gelen olay ciddi bir katliamdır. Bu olayla ilişkilendirilmek beni üzmüştür. Suçsuzum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum"diye konuştu.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sulh Ceza Haakimi, şüpheliler Emin Ay, Fatma Ay, Şener Aktaş, Mehmet Fatih Taş ve Mehmet Abidin Kahraman'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunması, soruşturmanın halen devam ediyor oluşu, yeni delillerin elde edilme ihtimali, delil karartma ve taraflar üzerine baskı kurma ihtimali bulunması üzerine tutuklanması karar verdi.

Aralarında Belediye başkanı, Yardımcısı ve HDP ilçe Başkanının da bulunduğu 5 kişinin, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma" suçlarından tutuklandıkları belirtildi.