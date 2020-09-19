Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil
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Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil

Halil Sezai, yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla tutuklanan cezaevine gönderildi. Şarkıcının kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise konu hakkında "Abimi kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz" dedi.

Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil
19.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:20

Ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, 15 Eylül'de husumetli olduğu 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbetti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Şarkıcının kız kardeşi olayın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BİRİ SÜREKLİ ANANIZA KÜFRETSE NE YAPARSINIZ?"

Uçankuş'a konuşan oyuncu Duygu Paracıkoğlu, "Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime 'Bu adamlarla muhatap olma' dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız?" dedi.

Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil
Halil Sezai ve kız kardeşi

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 15 Eylül'de şarkıcı Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcı, nöbetçi hakimlikçe "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

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