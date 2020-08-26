Tütsülü Rozbif tarifi: Rozbif nasıl yapılır? Rozbif malzemeleri, yapılışı
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Tütsülü Rozbif tarifi: Rozbif nasıl yapılır? Rozbif malzemeleri, yapılışı

Geleneksel bir İngiliz yemeği olan rozbif, MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında talaş ile tütsülenerek farklı bir tatla sunuluyor.Mehmet Şef'in imza yemeği olarak yarışmacılar karşısına çıkan tütsülü rozbif yemeğinde ette hafif bir is aroması bulunuyor. Rozbif yapımı haberimizde.

Tütsülü Rozbif tarifi: Rozbif nasıl yapılır? Rozbif malzemeleri, yapılışı
26.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:58

Tütsülü rozbif yemeği ile MasterChef yarışmacıları birbirleriyle mücadele etti. Kavrulmuş ve sinirsiz dana etinden elde edilen rozbif malzemeleri neler? Çıtır ekmeklerin eşlik ettiği rozbif yemeği püf noktası nedir? İşte, ayrıntılar...

TÜTSÜLÜ ROZBİF MALZEMELERİ

1 adet bütün dana bonfile ya da nuar

3 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

2 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı deniz tuzu

3/4 su bardağı panko (japon ekmeği kırıntısı)

1 tatlı kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

ROZBİF NASIL YAPILIR?

Rozbifin kaplaması için; taze biberiye dalları yatay bir şekilde tutulup tersinden uç kısmına doğru çekerek tek tek ayıklanır.

Ayıklanan biberiye parçaları bıçakla inceltilir. Taze çekilmiş renkli tane karabiberle harmanlanır. Baharat karışımı; hardal, esmer şeker ve ince çekilmiş deniz tuzuyla harmanlanır.

Bütün bir dana bonfile üzerine zeytinyağı sürültükten sonra hazırlanan baharat karışımı üzerine yayılır.

Döküm bir tava yüksek ateşte kızdırılmasının ardından bonfile üzerine alınır. Dış kısmında bir kabuk oluşması için yüksek ateşte mühürlenir.

Ön pişirme işlemi yapılan bonfile, alüminyum folyo üzerine serilen yağlı kağıt üzerine konur. Sarma işleminden sonra fırına alınır. Fırında pişirme esnasında çıtırlık kazandıracak Japon ekmek kırıntısı bonfile üzerine serpiştirilir.

220 derece fırında 10-20 dakika arasında pişirilir.

Fırından çıkartıldıktan sonra pişirme kağıdı açılmadan rozbif soğutulur.

NOT: Tütsülü rozbif için fırında pişirmek yerine talaşın isinde nemlendirilerek pişirilir. Burada dikkat edilmesi gereken talaşın alevli olmaması.

Püf noktası: Japon ekmeği kırıntısı yerine galeta unu ya da kurutulmuş beyaz ekmek içi kırıntısı kullanılabilir. Ekmek kırıntısı kullanmadan da baharat karışımıyla rozbif hazırlanabilir.

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