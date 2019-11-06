TÜSİAD'ın raporu eğitimde "sosyal ve duygusal becerilerin" önemine dikkat çekiyor

06.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:11

TÜSİAD tarafından dijital dönüşüm temelli geleceğe hazırlanma sürecinde farklı yetkinlikler ve becerilerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacını tartışmak amacıyla düzenlenen "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri" etkinliği İstanbul'da yapıldı. Etkinlikte teknik bilgi kazanımının yanı sıra, önemi hızla artan yaratıcı düşünme, gelişmeye açıklık, öz yönetim, ekip çalışmalarına yatkınlık, zaman yönetimi, iletişim gibi "sosyal ve duygusal beceriler" ele alındı.

Etkinlik kapsamında TÜSİAD'ın "Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı" başlıklı raporu tanıtıldı ve uzman konuşmacılarla sunum ve panel gerçekleştirildi.

Kaslowski: "Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri örgün ve yaygın eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmeli"

Etkinlikle konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şunları söyledi: "Dijital dönüşümün merkezinde insan var. Bu dönüşümün ülkemiz için bir fırsat yaratabilmesi için farklı yetkinlikler ve becerilerle donatılmış insan kaynağına duyulan ihtiyaç had safhada. Teknik bilgi kazanımının yanı sıra, gelişmeye açıklık, öz yönetim, yaratıcılık, sorumlu karar alma, iletişim ve ilişki kurabilme gibi 'sosyal ve duygusal beceriler' giderek önem kazanıyor. İnsan kaynağı yetkinliklerini tartışırken sadece bilişsel becerilere ve dijital yetkinliklere vurgu yapmak eksik bir yaklaşım olacaktır. Robotların insanın elinden alamayacağı işler, güçlü sosyal ve duygusal beceriler gerektiren işler olacak. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, okul öncesinden üniversiteye kadar ve tüm yaşam boyunca bireylere kazandırılacak şekilde, örgün ve yaygın eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir."

Küçükel: "Yaşam kaliteleri gelişen kişiler daha üretken ve yaratıcı olma şansına sahip oluyor"

TÜSİAD Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Nüket Küçükel şu görüşleri paylaştı: "Çeşitli araştırmaların ortaya koyduğu gibi, sosyal ve duygusal becerilere sahip insanlar, özel, okul ve iş hayatlarında başarılı, huzurlu ve mutlu olabiliyor. İyi olma halleri ve yaşam kaliteleri gelişen kişiler, daha üretken ve yaratıcı olma şansına da sahip oluyor. Eğitim sistemimizin hem sosyal duygusal hem de bilişsel becerileri güçlü nesiller yetiştirmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu."

Yücaoğlu: "Sosyal ve duygusal beceriler erken yaştan itibaren kazandırılmalı"

TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını yönetebilmesine işaret eden 'sosyal duygusal beceriler'in önemi 21. yüzyıl becerileri kapsamında giderek ön plana çıkıyor.Bu becerilerin erken yaştan itibaren kazandırılmasına özel bir önem verilmesi gerekiyor. Bu beceriler, öğrencilerin hem akademik alanda hem de teknoloji ve dijitalleşmenin etkisiyle hızla dönüşen ekonomide güçlenmelerini sağlayacak."

Rapor Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri Prof. Dr. Fatoş Erkman, Doç Dr. Mine Göl Güven, Dr. Behice Ertenü, Dr. Gülistan Gürsel Bilgin, Nişvan Kabakçı, Maggie Pınar, Nur Mardin ve Merve Kırmacı tarafından kaleme alındı. Rapor hazırlık sürecinde insan kaynakları yöneticileri, eğitimciler ve lise çağındaki gençlerle odak grup toplantıları; kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla çalıştay da düzenlendi.

Kaynak: Bültenler